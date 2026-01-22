Размер шрифта
«Сложно»: Тарасова рассказала, сможет ли Гуменник конкурировать с Малининым на ОИ-2026

Тарасова заявила, что Гуменнику тяжело дастся конкуренция с Малининым на ОИ-2026
Shatokhina Natalya/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что на Олимпиаде 2026 года российскому фигуристку будет сложно конкурировать с американцем Ильей Малининым. Ее слова передает РИА Новости.

«Петр показал выдающийся результат. Он сделал все, конечно, это замечательно. Что касается конкуренции с Ильей Малининым на Олимпийских играх, то это будет сложно. Но надо делать свое дело. Сейчас Гуменник сделал это. Также надо и на Олимпиаде делать то, что ты можешь, все остальное будет потом», — сказала Тарасова.

Аделия Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Илья Малинин — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. Для Малинина победа на чемпионате США стала 14-й подряд.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Илья Авербух предрек Гуменнику место в призовой тройке на Олимпиаде.

