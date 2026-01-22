Размер шрифта
«Превалирует финансовая сторона»: Бояринцев высказался о переходе Дивеева в «Зенит»

Футболист Бояринцев заявил, что Дивеев мог побороться за чемпионство в ЦСКА
РИА «Новости»

Бывший главный тренер волгоградского «Ротора» и экс-полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев заявил в интервью kp.ru, что защитник сборной России Игорь Дивеев мог принять решение перейти «Зенит» из-за финансовой составляющей.

«Ничего не меняется, в «Зенит» идут не всегда из-за футбольной составляющей. Спортивный век короткий, так что тут превалирует финансовая сторона», — объяснил Бояринцев.

По словам футболиста, «Зенит» предлагает игрокам контракты с хорошими условиями. Однако спортсмен считает, что переход Дивеева из ЦСКА может стать для него «минусом» в футбольном плане.

По мнению Бояринцева, Дивеев мог побороться за чемпионство и будучи в ЦСКА, который сейчас является более мотивированным клубом. При этом футболист подчеркнул, что в «Зените» конкуренция больше.

Напомним, официально о том, что Игорь Дивеев перешел в «Зенит» было объявлено 11 января. В рамках сделки между клубами из «Зенита» в ЦСКА перешел аргентинский нападающий Лусиано Гонду.

Дивеев провел за ЦСКА в текущем чемпионате 16 матчей и забил два мяча.

Ранее Дивеев рассказал, к чему привыкает в «Зените» после перехода из ЦСКА.

