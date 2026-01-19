Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Спорт

Стало известно, с кем сыграет «Спартак» на февральских сборах

«Спартак» на февральских сборах сыграет с «Ростовом» в Дубае
Александр Вильф/РИА Новости

Футбольный клуб «Спартак» определил программу контрольных матчей на зимнем сборе в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В феврале «Спартак» проведет пять товарищеских встреч с командами из России, Казахстана, Армении и Китая. Все игры пройдут на тренировочной базе в Дубае.

Сбор начнется с матча против армянского «Пюника» 3 февраля. После красно-белые сыграют с китайским «Далянь Профешнл» 7 февраля и с казахстанской «Астаной» 10 февраля. Встреча с российским «Ростовом» состоится 21 февраля. Завершится сбор матчем с казахстанским «Елимаем» 23 февраля.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

Ранее сборная России опустилась в рейтинге ФИФА.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27659929_rnd_7",
    "video_id": "record::0272aa17-7c56-4a10-83ce-a38784c67d5f"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш работодатель включил режим «тактической нищеты». Почему это звоночек к увольнению
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+