Стало известно, с кем сыграет «Спартак» на февральских сборах

Футбольный клуб «Спартак» определил программу контрольных матчей на зимнем сборе в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В феврале «Спартак» проведет пять товарищеских встреч с командами из России, Казахстана, Армении и Китая. Все игры пройдут на тренировочной базе в Дубае.

Сбор начнется с матча против армянского «Пюника» 3 февраля. После красно-белые сыграют с китайским «Далянь Профешнл» 7 февраля и с казахстанской «Астаной» 10 февраля. Встреча с российским «Ростовом» состоится 21 февраля. Завершится сбор матчем с казахстанским «Елимаем» 23 февраля.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

