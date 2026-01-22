Размер шрифта
Теннисист Рублев отреагировал на критику россиян со стороны украинской спортсменки

Теннисист Рублев о словах украинки о россиянах: каждый говорит что хочет
Российский теннисист Андрей Рублев поделился мнением относительно критики украинки Александры Олейниковой в адрес спортсменов, которые в конце 2025 года выступили на выставочном турнире в Санкт-Петербурге, передает «Чемпионат».

«Не знаю, что сказать. Полагаю, каждый может говорить то, что он хочет, для этого интервью и нужны. Ты делишься своими чувствами, мыслями», — сказал Рублев.

22 января Рублев вышел во третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

В матче второго круга россиянин одержал победу над португальским теннисистом Жайме Фарией. Встреча, которая продолжалась 2 часа 52 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 7:5.

Рублев выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Рублев сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Ранее знаменитый теннисист оценил форму россиян перед стартом Australian Open.

