Российский хоккеист НХЛ: все радуются Олимпиаде, кроме нас, и это тяжело

Хоккеист Марченко: все радуются Олимпиаде, кроме нас, и это тяжело

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Кирилл Марченко заявил, что все радуются предстоящей Олимпиаде, кроме хоккеистов из России, передает ESPN .

«Сейчас тяжело. Все радуются Олимпиаде, кроме нас. И конечно, мы бы очень хотели попасть на Игры. У России была бы отличная команда», — сказал Марченко.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Российская команда пропустит зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Ранее fмериканский хоккеист заявил, что сожалеет из-за того, что россияне не сыграют на Олимпиаде.