Американский хоккеист сожалеет из-за того, что россияне не сыграют на Олимпиаде

Хоккеист Сюсиз сожалеет по поводу недопуска россиян к Олимпиаде-2026
Алексей Даничев/РИА Новости

Американский нападающий «Шанхай Дрэгонс» Нейт Сюсиз выразил сожаление по поводу того, что российские хоккеисты не сыграют на Олимпиаде 2026 года, передает Metaratings.ru.

«Жаль, что сборная России по хоккею не будет участвовать в Олимпиаде. Хочется, чтобы в Играх участвовали сильнейшие спортсмены, а в России отличные хоккеисты. Надеюсь, что россиян скоро вернут обратно», — сказал Сюсиз.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Зимние Олимпийские игры состоятся в Италии с 6 по 22 февраля.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Дональда Трампа о российских хоккеистах.

