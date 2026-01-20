Овечкин продлил безголевую серию

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин продлил собственную безголевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) до четырех матчей.

Овечкин не смог отличиться в матче регулярного чемпионата против «Колорадо». Встреча завершилась поражением «Вашингтона» со счетом 2:5.

В первом периоде соперники обменялись голами, во втором отрезке «лавина» снова вышла вперед и увеличила отрыв, но «столичные» тут же сократили его до минимума. Однако в третьем игровом отрезке «Кэпс» вынуждены были думать в основном не о том, как отыграться, а как не пропустить еще. И это им не удалось — хозяева еще дважды пробили много спасавшего голкипера Чарли Линдгрена.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

