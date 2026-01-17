Загитова на видео посмеялась над ценой своих брекетов

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором посмеялась над ценой брекетов.

«Мой ортодонт на новой Lamborghini. Извините,наболело хахахах», — написала Загитова.

Фигуристка вела шоу «Ледниковый период» в течение трех сезонов, ее соведущим был олимпийский чемпион Алексей Ягудин. При этом сама спортсменка в своих интервью признавалась, что провалила эту работу.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

