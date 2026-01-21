Размер шрифта
Второй шаг к титулу: Медведев играет с французом на Australian Open. LIVE

Australian Open. Мужчины. Второй круг. Медведев (Россия) — Алис (Франция). ОНЛАЙН
Reuters

В матче второго круга на Открытом чемпионате Австралии встречаются россиянин Даниил Медведев и француз Кентен Алис. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

05:16

Еще один укороченный от Кентена, но в коридор — 15:15.

05:16

Медведев догнал укороченный, но тут в свободный корт Алис попал — 15:0.

05:15

Отличная подача и виннер смэшем — 2:2.

05:15

И опять с бэкхенда не перебросил Алис сетку после удара Медведева в противоход — 40:15.

05:14

Снова играл россиянин сопернику под форхенд, но затем перевел под лево, и Алис не справился — 30:15.

05:13

Медведев сам играл Алису под форхенд со второй подачи, тот атаковал, затем кинул дропшот с минимальным касанием троса. Медведев догнал мяч и вернул в корт, а дальше Кентен с лета бил в открытый корт, но угодил в сетку — 15:15.

05:13

Француз забрал первый розыгрыш на подаче Медведева — 0:15.

05:10

Нет приема — 1:2.

05:09

Классный укороченный Алиса, который Медведев догнал, но не вернул в корт — 40:15.

05:09

Эйс по центру корта — 30:15.

05:09

Вот тут аут по длине у француза — 15:15.

05:08

Короткий прием Медведева, и дальше Алис очень хорошо опять атаковал с форхенда — 15:0.

05:08

Мощная подача по центру, короткий прием и убийственный виннер слева — 1:1.

05:07

Прием в сетку — больше.

05:07

Побегал француз, но не справился с не самым удачным, но все-таки точным смэшем Медведева — ровно.

05:06

Даниил был у сетки, но не смог перекинуть ее с лета — меньше, еще брейк-пойнт.

05:06

Подача пришла на выручку Медведеву — ровно.

05:05

В самую заднюю линию принял Алис вторую подачу и затем с форхенда забил на вылет с хафкорта — меньше, брейк-пойнт.

05:04

Алис поймал россиянина на противоходе — ровно.

05:04

Вот тут уже Медведев повел розыгрыш в атаке и закончил его виннером в угол с хафкорта — больше.

05:03

Обмен ударами, в котором Даниил пробил в сетку с бэкхенда — 40:40.

05:03

Прием в сетку — 40:30.

05:02

Теперь уже Кентен вышел к сетке в процессе розыгрыша и слева с лета сыграл на вылет — 30:30.

05:02

Опять Алис попал свечкой, опять Медведев догнал, но после этого француз забил на вылет по линии — 30:15.

05:01

Нет приема — 30:0.

05:01

Медведев пошел вперед в первом розыгрыше на своей подаче, Алис исполнил свечку, и мяч попал в самую заднюю линию, но Даниил успел вернуться, и розыгрыш продолжился, пока француз не сыграл в сетку, пытаясь исполнить дропшот — 15:0.

04:59

С первой подачи пошел в атаку Алис и в итоге забил по линии с форхенда — 0:1.

04:59

Еще раз Даниил не справился в розыгрыше — больше.

04:58

Очко с подачи — ровно.

04:58

Ошибка Алиса — меньше, еще брейк-пойнт.

04:57

В сетку Даниил пробил в розыгрыше — 40:40.

04:56

Сразу начали обмениваться выигранными очками, но Медведев пока успешнее — 30:40, брейк-пойнт сразу же у Медведева.

04:53

Француз выходит на первую в матче подачу.

04:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго круга Australian Open в мужском одиночном разряде встречаются россиянин Даниил Медведев и француз Кентен Алис. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

