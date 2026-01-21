Второй шаг к титулу: Медведев играет с французом на Australian Open. LIVE

Еще один укороченный от Кентена, но в коридор — 15:15.
Медведев догнал укороченный, но тут в свободный корт Алис попал — 15:0.
Отличная подача и виннер смэшем — 2:2.
И опять с бэкхенда не перебросил Алис сетку после удара Медведева в противоход — 40:15.
Снова играл россиянин сопернику под форхенд, но затем перевел под лево, и Алис не справился — 30:15.
Медведев сам играл Алису под форхенд со второй подачи, тот атаковал, затем кинул дропшот с минимальным касанием троса. Медведев догнал мяч и вернул в корт, а дальше Кентен с лета бил в открытый корт, но угодил в сетку — 15:15.
Француз забрал первый розыгрыш на подаче Медведева — 0:15.
Нет приема — 1:2.
Классный укороченный Алиса, который Медведев догнал, но не вернул в корт — 40:15.
Эйс по центру корта — 30:15.
Вот тут аут по длине у француза — 15:15.
Короткий прием Медведева, и дальше Алис очень хорошо опять атаковал с форхенда — 15:0.
Мощная подача по центру, короткий прием и убийственный виннер слева — 1:1.
Прием в сетку — больше.
Побегал француз, но не справился с не самым удачным, но все-таки точным смэшем Медведева — ровно.
Даниил был у сетки, но не смог перекинуть ее с лета — меньше, еще брейк-пойнт.
Подача пришла на выручку Медведеву — ровно.
В самую заднюю линию принял Алис вторую подачу и затем с форхенда забил на вылет с хафкорта — меньше, брейк-пойнт.
Алис поймал россиянина на противоходе — ровно.
Вот тут уже Медведев повел розыгрыш в атаке и закончил его виннером в угол с хафкорта — больше.
Обмен ударами, в котором Даниил пробил в сетку с бэкхенда — 40:40.
Прием в сетку — 40:30.
Теперь уже Кентен вышел к сетке в процессе розыгрыша и слева с лета сыграл на вылет — 30:30.
Опять Алис попал свечкой, опять Медведев догнал, но после этого француз забил на вылет по линии — 30:15.
Нет приема — 30:0.
Медведев пошел вперед в первом розыгрыше на своей подаче, Алис исполнил свечку, и мяч попал в самую заднюю линию, но Даниил успел вернуться, и розыгрыш продолжился, пока француз не сыграл в сетку, пытаясь исполнить дропшот — 15:0.
С первой подачи пошел в атаку Алис и в итоге забил по линии с форхенда — 0:1.
Еще раз Даниил не справился в розыгрыше — больше.
Очко с подачи — ровно.
Ошибка Алиса — меньше, еще брейк-пойнт.
В сетку Даниил пробил в розыгрыше — 40:40.
Сразу начали обмениваться выигранными очками, но Медведев пока успешнее — 30:40, брейк-пойнт сразу же у Медведева.
Француз выходит на первую в матче подачу.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго круга Australian Open в мужском одиночном разряде встречаются россиянин Даниил Медведев и француз Кентен Алис. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.