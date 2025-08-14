У чемпиона мира Бивола затребовали медицинские документы о травме

Всемирная боксерская организация (WBO) запросила у российского абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола подробную медицинскую документацию о его травме, операции и сроках возвращения на ринг. Соответствующее заявление было опубликовано в аккаунте организации в социальной сети X.

«После недавней операции на спине чемпиону WBO в полутяжелом весе Дмитрию Биволу предписано предоставить подробную медицинскую документацию о его травме, прогнозе на восстановление и разрешении вернуться на ринг», — указано в сообщении WBO.

Бивол перенес операцию на спине 8 августа. Срок его восстановления — от шести до восьми недель, после чего он сможет приступить к тренировкам.

Бивол должен был провести третий бой против соотечественника Артура Бетербиева, однако из-за операции он отменен.

Первый поединок российских боксеров состоялся в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года и завершился победой Бетербиева также судейским решением. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева эта победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1.

В ночь на 23 февраля 2025 года Бивол одержал победу над Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Теперь уже Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

Ранее Бетербиев сделал заявление о третьем бое с Биволом.