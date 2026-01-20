Российский футболист заявил, что его считали в «Барселоне» «колхзником»

Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко рассказал, что не перешел в бытность футболистом в каталонскую «Барселону» из-за того, что там его считали «колхозником», передает «Матч ТВ».

«Не взяли из‑за внешности — это были мои слова. Мне неправильно перевели информацию. Интерес был. Тренерский штаб Круиффа рассматривал меня. Они сказали, что я очень простой. Если говорить проще, то «колхозник», — сказал Онопко.

Онопко выступал в Испании за «Овьедо» и «Райо Вальекано». За сборную России он провел 109 матчей.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

