Олимпийская чемпионка раскритиковала российских болельщиков

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Юлия Ступак в своем Telegram-канале подвергла критике российских болельщиков из-за негатива к российским спортсменам.

«Когда допускают наших спортсменов, НАШИ же болельщики (не все) заранее поливают грязью, на спортсменов наезжают, беспокоятся за свой бюджет, который мы у них воруем (судя по всему). Сначала мы убирали дистанцию между нами и болельщиками, а теперь я вижу, как незнакомые люди в край уже оборзели», — написала Ступак.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Ранее еще один российский лыжник получил нейтральный статус.