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Слепую чемпионку Паралимпиады признали зрячей и дисквалифицировали

На ЧМ для слепых не пустили чемпионку Паралимпиады Гаджиеву, оказавшуюся зрячей
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hajiyeva_sahana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Азербайджанская дзюдоистка, паралимпийская чемпионка Шахана Гаджиева пожизненно отстранена от соревнований для атлетов с ограниченными возможностями зрения. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

По информации источника, спортсменка не сумела пройти необходимую медкомиссию для дзюдоистов с частичным нарушением зрения (категория J2, 52 кг). По ходу обследования стало известно, что никаких ограничений по зрению, как было заявлено, у Гаджиевой нет.

В Национальном паралимпийском комитете (НПК) Азербайджана заявили, что категории B1, B2 и B3 были сокращены и организованы в категории J1 и J2. В организации указали, что именно из-за этих изменений из категории J2 были исключены несколько заболеваний, и теперь представляющие эту категорию ранее спортсмены не смогут выступать.

Гаджиева — чемпионка Паралимпийских игр в Токио. Ей 24 года, на счету спортсменки также одна серебряная медаль и две бронзовые награды чемпионатов мира.

В Казахстане начался чемпионат мира по дзюдо среди паралимпийцев, и Гаджиева, которая получила пожизненную дисквалификацию, в нем участия не принимает.

Ранее стало известно, сколько россиян допустил ISU до отбора на ОИ.

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