В сборной России ответили, продлит ли Овечкин контракт с «Вашингтоном»

Тренер Плющев заявил, что Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что 41-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может продлить контракт с клубом. Его слова передает «Матч ТВ».

«Овечкин продлит контракт, если это будет предложено», — заявил Плющев.

В ночь на 18 января «Вашингтон» проиграл «Флориде Пантерз» со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин в этой встрече помочь команде не сумел, очков не набрал и завершил игру с показателем полезности -3.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее в Госдуме поощрили отказ Овечкина от акции в поддержку ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

