Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Кто знает?» Карпин не исключил работу тренером в Испании

Главный тренер сборной России Карпин высказался о работе в Испании
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире DAZN признался, что не исключает работу в испанских клубах после завершения контракта в национальной российской команде.

«Меня давно спрашивали, хочу ли я вернуться в Испанию, в «Реал Сосьедад» или «Сельту», и я всегда отвечал, что дверь открыта. Сейчас это невозможно, потому что у меня контракт еще на два с половиной года, и я морально не могу оставить сборную в такой ситуации. Но через два года, два с половиной года все может быть — кто знает?» — сказал Карпин.

Российский специалист посетил матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона» (2:1) в Сан-Себастьяне.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.

Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года, на этом посту он сменил Станислава Черчесова, который был уволен из-за неудовлетворительного результата команды на чемпионате Европы — 2020, который из-за пандемии коронавируса прошел летом 2021 года.

Ранее российский комментатор упрекнул Карпина в продвижении любимчиков.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27654709_rnd_2",
    "video_id": "record::036c48b9-dd65-417b-9491-2d824572fca8"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+