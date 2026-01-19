«Кто знает?» Карпин не исключил работу тренером в Испании

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире DAZN признался, что не исключает работу в испанских клубах после завершения контракта в национальной российской команде.

«Меня давно спрашивали, хочу ли я вернуться в Испанию, в «Реал Сосьедад» или «Сельту», и я всегда отвечал, что дверь открыта. Сейчас это невозможно, потому что у меня контракт еще на два с половиной года, и я морально не могу оставить сборную в такой ситуации. Но через два года, два с половиной года все может быть — кто знает?» — сказал Карпин.

Российский специалист посетил матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона» (2:1) в Сан-Себастьяне.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.

Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года, на этом посту он сменил Станислава Черчесова, который был уволен из-за неудовлетворительного результата команды на чемпионате Европы — 2020, который из-за пандемии коронавируса прошел летом 2021 года.

Ранее российский комментатор упрекнул Карпина в продвижении любимчиков.