«Оставьте Гренландию в покое»: на матче НБА прошла акция против США

Во время матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Мемфисом» и «Орландо», который состоялся в Лондоне, прошла акция против политики США и Дональда Трампа.

Во время исполнения национального гимна США один из фанатов крикнул «Оставьте Гренландию в покое», его тут же поддержали тысячи болельщиков, которые присутствовали на матче. За этим ничего больше не последовало: гимн был исполнен до конца, команды провели матч.

Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию, которая принадлежит Дании, к Соединенным Штатам. Подобные идеи он высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021). По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.

До этого в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу — 2026 на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

Ранее Доминик Гашек обрушился с критикой на Трампа.