Булыкин похвалил ФИФА за расширение ЧМ-2026

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что одобряет решение о расширении участников чемпионата мира с 32 до 48 сборных.

«Я, как спортивный функционер, смотрю на это с точки зрения популяризации футбола. Сделано все очень круто — те сборные, которые никогда бы не попали на чемпионат мира, тот же Кюрасао, в этом году поедут на мундиаль. Это мегасобытие, после которого все будут пристально следить за футболом, заниматься футболом и развивать футбол. Больше будет матчей хороших, разные страны будут следить за турниром, так что в этом нововведении вижу плюсы», — заявил Булыкин.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

