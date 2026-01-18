«Договорняк между федерациями и МОК»: Вяльбе о допуске российских спортсменов

Вяльбе допустила договоренность между МОК и федерациями не в пользу россиян

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что существует схема, по которой определяют возможное количество участвующих российских спортсменов в Олимпиаде в Милане. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«У меня закрадывается мысль, что есть некий договорняк между международными федерациями и Международным олимпийским комитетом, чтобы везде допустить на Олимпиаду по схеме «1+1». Понятно, что ребята подавали заявки в FIS, чтобы выступать на международных стартах, речь не идет об Олимпийскиъ играх», — сказала Вяльбе.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Ранее еще один российский лыжник получил отказ в нейтральном статусе.