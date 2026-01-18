Размер шрифта
Американский игрок ЦСКА посчитал несправедливым недопуск россиян

Американский спортсмен из ЦСКА Тримбл считает несправедливым недопуск россиян
Алексей Филиппов/РИА Новости

Американский баскетболист ЦСКА Мело Тримбл прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Его слова приводит SwishCast.

«Это прискорбно. Я не политик. Но в мире постоянно что-то происходит с другими странами, и им разрешают выступать на европейских турнирах. Пришла пора что-то менять. Прошло уже несколько лет, а все уже не так, как было прежде», — сказал Тримбл.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.

Ранее Илья Авербух рассказал, стоит ли поощрять спортсменов за поездку на Олимпиаду.

