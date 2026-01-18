Размер шрифта
Российская теннисистка вылетела с Australian Open, проиграв 112-й ракетке мира

Теннисистка Александрова проиграла 112-й ракетке мира на Australian Open
Российская теннисистка Екатерина Александрова, которая занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

В матче первого круга турнира представительница России проиграла турецкой теннисистке Зейнеп Сенмез, которая расположилась на 112-й строчке в рейтинге WTA. Встреча, которая продолжалась 2 часа 37 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 4:6, 6:4.

Александрова выполнила десять подач навылет, допустила семь двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 14. На счету Сёнмез четыре эйса, пять двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 17.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

