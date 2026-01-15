Размер шрифта
Стало известно, могут ли лишить Гашека членства в Зале хоккейной славы НХЛ

Фетисов заявил, что Гашека не лишат членства в Зале хоккейной славы НХЛ
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов уверен, что бывшего хоккейного голкипера Доминика Гашека не исключат из Зала хоккейной славы из-за критики действий США в Венесуэле, передает РИА Новости.

«Не существует такого инструмента, чтобы вывести Доминика Гашека из членов Зала хоккейной славы Национальной хоккейной лиги. Тем более что он находится в Канаде», — сказал Фетисов.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее в Госдуме рассказали, зачем Гашек просит лишить США ЧМ по футболу.

