Экс-футболист сборной России готов пробежать 100 км в 50-градусный мороз

Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин рассказал, что готов пробежать в 2027 году 100 километров в Оймяконе в 50-градусный мороз, передает «Матч ТВ».

«На следующий год организаторы хотят сделать 100 км. У меня уже есть проходной билет, потому что я пробежал «полтинник». Если и приеду, то побегу сотку. Но пока я эту мысль отпускаю. Решу после суточного бега, который ждет меня 1 мая», — сказал Смертин.

17 января Смертин в 50 лет пробежал экстремальный марафон «Полюс холода» в Оймяконе.

Смертин выступал за лондонский «Челси» с 2003 по 2006 год. В это время он дважды уходил в аренду— в английские клубы «Портсмут» и «Чарльтон». За «Челси» он провел 25 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Также Смертин выступал за московское «Динамо», столичный «Локомотив», французский «Бордо» и английский «Фулхэм».

Ранее Смертин сравнил ощущения от ультрамарафона с сексом.