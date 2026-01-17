Ученик Тутберидзе выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию

Ученик Тутберидзе Егадзе стал чемпионом Европы по фигурному катанию

Грузинский фигурист Ника Егадзе, который является учеником Этери Тутберидзе, выиграл чемпионам Европы по фигурному катанию.

Егадзе сделал в произвольной программе четыре четверных прыжка и набрал в сумме за два выступления 273,00 балла.

Второе место занял Маттео Риццо из Италии. Его итоговый результат — 256,37 балла. Замкнул тройку призеров представитель Чехии Георгий Рештенко (238,27 балла).

Чемпионат мира 2026 года проходит в бринанском Шеффилде.

Международный союз конькобежцев мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

