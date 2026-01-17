Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Спорт

Ученик Тутберидзе выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию

Ученик Тутберидзе Егадзе стал чемпионом Европы по фигурному катанию
Andrew Boyers/Reuters

Грузинский фигурист Ника Егадзе, который является учеником Этери Тутберидзе, выиграл чемпионам Европы по фигурному катанию.

Егадзе сделал в произвольной программе четыре четверных прыжка и набрал в сумме за два выступления 273,00 балла.

Второе место занял Маттео Риццо из Италии. Его итоговый результат — 256,37 балла. Замкнул тройку призеров представитель Чехии Георгий Рештенко (238,27 балла).

Чемпионат мира 2026 года проходит в бринанском Шеффилде.

Международный союз конькобежцев мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее эстонская фигуристка повторила достижение Евгении Медведевой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27646273_rnd_7",
    "video_id": "record::e2f314e9-6608-46bf-837d-d08d0daee6f9"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+