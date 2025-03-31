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Экс-футболист сборной России сравнил ощущения от ультрамарафона с сексом

Футболист Смертин об ультрамарафонах: эякуляция не так важна, как фрикции
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Мария Девахина/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин сравнил ощущения от ультрамарафона с занятием сексом, передает Спортс''.

«Мое отношение к бегу сейчас на языке секса можно сформулировать так: эякуляция на финише не так важна, как фрикции по ходу десятков километров. Я уже больше люблю сам процесс, пусть он и тяжелый», — сказал Смертин.

Алексей Смертин выступал за лондонский «Челси» с 2003 по 2006 год. В это время он дважды уходил в аренду— в английские клубы «Портсмут» и «Чарльтон». За «Челси» он провел 25 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Также Смертин выступал за московское «Динамо», столичный «Локомотив», французский «Бордо» и английский «Фулхэм». В составе национальной команды России Смертин провел 55 матчей, в которых ему не удалось отметиться забитыми мячами. Смертин также известен по выступлению за московский «Локомотив» в пляжном футболе.

Ранее Смертин рассказал о нелюбви к тренеру Жозе Моуриньо.

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