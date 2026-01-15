Размер шрифта
Тренер по лыжным гонкам предположил, что россиянам запретят участие в Кубке мира

Бородавко считает, что после Игр-2026 россиянам запретят участие в Кубке мира
Sergey Elagin/Global Look Press

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко предположил, что российским спортсменам могут снова запретить участие в международных турнирах, передает «Чемпионат».

«После Олимпиады Коростелев с Непряевой вернутся, и нас уже не пустят на весенние этапы Кубка мира. Это мое предположение», — сказал Бородавко.

Нейтральные статусы от FIS получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Этап Кубка мира, на котором они смогли выступить, прошел в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря. Лучшим результатом Коростелева стало 25-е место в гонке свободным стилем, Непряева в этой же дисциплине стала 20-й. Оба лыжника не прошли квалификацию в спринте.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Александр Большунов высказался о получении нейтрального статуса.

