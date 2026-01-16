Клуб из Португалии обвинили в обходе антироссийских санкций из-за продажи игрока в РПЛ

Прокуратура предъявила португальской футбольной команде «Каза Пия» обвинение в сокрытии происхождения денег, полученных за переход нападающего Фелиппе Кардосо в грозненский «Ахмат». Об этом сообщает издание Público.

Футболист пополнил состав клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2024 году. По информации издания, португальская команда получила €1,5 млн за футболиста двумя траншами через банк, а отправителем была компания, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах. Согласно предъявленному обвинению, в «Каза Пия» знали, что подобная сделка представляет собой нарушение санкций, в связи с чем управляющую компанию обвинили в обходе ограничительных мер, отмывании денег и подделке документов.

При этом в самом клубе с обвинением не согласны. «Каза Пия» указывает, что грозненский клуб не находится под санкциями Евросоюза.

Кардосо 25 июля 2024 года перешел в грозненский «Ахмат», заключив четырехлетний контракт. Он дебютировал за клуб 31 июля, выйдя на замену в домашнем матче Кубка России против «Пари НН». 31 января 2025 года игрок ушел в аренду в китайский «Хэнань».

Ранее в «Пари НН» объяснили провал команды в первой части сезона.