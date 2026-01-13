Размер шрифта
Хабиб: Алонсо уволили из «Реала» из-за избалованных детей

Хабиб Нурмагомедов поддержал уволенного из «Реала» Алонсо, назвав его лучшим
Global Look Press

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), а ныне член Зала славы российский боец Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях поддержал уволенного из мадридского «Реала» тренера Хаби Алонсо и назвал причину, которая, по его мнению, привела к этому.

«Нет ничего важнее лояльности. Год назад его умоляли. Теперь же его уволили из-за избалованных детей. Хаби, ты – лучший!» — написал Нурмагомедов

Специалист тренировал команду с лета 2025 года. Всего за это время под руководством Алонсо футболисты «Реала» провели 34 игры, 24 из которых завершились победой, а шесть — поражением. Его последним матчем в клубе стал финал Суперкубка Испании — мадридский клуб «Барселоне» со счетом 3:2. «Реал» вел 2:2, однако пропустил решающий мяч на 73-й минуте после рикошета от своего же защитника.

Новым главным тренером «Реала» назначен 42-летний Альваро Арбело, у которого это будет первый тренерский опыт Арбелоа во взрослом футболе. Ранее он работал с молодежными командами в системе «Реала». Как игрок Арбелоа провел в мадридском клубе 12 лет, сыграл 238 матчей и выиграл восемь трофеев, включая два Кубка европейских чемпионов.

Ранее появилась информация, что Килиан Мбаппе стал причиной ухода главного тренера из «Реала». 

