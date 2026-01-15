«Долго это не продержится»: Тарасова о возможных реформах ISU

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Международному союзу конькобежцев (ISU) необходимо ввести новую систему программ в фигурном катании. Ее слова передают РИА Новости.

«Давно ничего не меняли. Думаю, плохо не будет. Для нас точно. Я всегда за то, чтобы делать что-то новое. Мне кажется, можно попробовать. Будет одна техническая программа, другая — артистическая. И будет два чемпиона мира. Можно попробовать, но, скорее всего, долго это не продержится. Соревнования будут дольше, работать будет тяжелее. Но это интересно», — сказала Тарасова.

Международный союз конькобежцев мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее стало известно о намерении ISU ввести реформы в одиночном и парном катании.