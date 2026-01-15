Дзюба ответил на вопрос, завершит ли он карьеру летом 2026 года

Форвард «Акрона» Дзюба может не завершить карьеру летом 2026 года

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что может не завершить карьеру после сезона-2025/26, передает ТАСС.

«Появилось ли за зиму твердое решение по карьере? В начале сезона я думал, что точно год поиграю. А сейчас, возможно, подумаю. Радулов меня вдохновил, опять на год продлил. Думаю, что еще годик попылит», — сказал Дзюба.

Дзюба присоединился к тольяттинскому «Акрону» осенью 2024 года. В текущем сезоне он забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.

6 декабря 2025 года петербургский «Зенит» в 18-м туре чемпионата России обыграл «Акрон». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Жерсон с передачи Густаво Мантуана на 32-й минуте. Второй гол «Зенита» оформил Луис Энрике, который отличился на 41-й минуте после результативной передачи Педро.

Ранее стало известно, как Дзюба вел себя в «Зените».