Дзюба ответил на вопрос, завершит ли он карьеру летом 2026 года

Форвард «Акрона» Дзюба может не завершить карьеру летом 2026 года
Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что может не завершить карьеру после сезона-2025/26, передает ТАСС.

«Появилось ли за зиму твердое решение по карьере? В начале сезона я думал, что точно год поиграю. А сейчас, возможно, подумаю. Радулов меня вдохновил, опять на год продлил. Думаю, что еще годик попылит», — сказал Дзюба.

Дзюба присоединился к тольяттинскому «Акрону» осенью 2024 года. В текущем сезоне он забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.

6 декабря 2025 года петербургский «Зенит» в 18-м туре чемпионата России обыграл «Акрон». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Жерсон с передачи Густаво Мантуана на 32-й минуте. Второй гол «Зенита» оформил Луис Энрике, который отличился на 41-й минуте после результативной передачи Педро.

Ранее стало известно, как Дзюба вел себя в «Зените».

