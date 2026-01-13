Карседо раскрыл, что ему сказал экс-тренер «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал о беседе с бывшим тренером команды Унаи Эмери после назначения в московский клуб. Его слова передает «Чемпионат».

«Он написал мне пару дней назад и поздравил с назначением в «Спартак». Сказал, что я смогу улучшить то, что мы делали в прошлом», — сказал Карседо.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо, уже работавшего в 2012 году в клубе в качестве помощника Унаи Эмери, а в последнее время возглавлявшего кипрский «Пафос». Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

13 января Хуан Карлос Карседо прилетел в Москву.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

