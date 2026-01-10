Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

«Протянул руку»: лыжник Бакуров о конфликте с Большуновым

Лыжник Бакуров рассказал о взаимоотношениях с Большуновым после конфликта
Sergey Elagin/Global Look Press

Российский лыжник Александр Бакуров рассказал о взаимоотношениях с олимпийским чемпионом Александром Большуновым, с которым у него произошел конфликт после одной из гонок Кубка России. Его слова приводит газета «Известия».

«Я протянул ему руку в Тюмени. В принципе он мне тоже протянул. В Ижевске я поблагодарил его после финала за работу, за борьбу. Он ответил взаимностью. Вот и все», — поделился Бакуров.

Самым громким инцидентом с участием Большунова за последнее время стал эпизод, когда лыжник после завершения мужского спринта на этапе Кубка России 29 ноября толкнул своего соперника Бакурова, стоящего к нему спиной. Такую реакцию у Большунова вызвало их столкновение по ходу гонки. По итогам эпизода Бакуров получил повреждение.

Большунов принес Бакурову свои извинения, однако также обвинил соперника в симуляции травмы. Наказание Большунова за эпизод состояло в том, что он не мог выходить на старт до того, как не восстановится сам Бакуров. В итоге оба лыжника впервые появились на гонке после инцидента 7 декабря.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Большунов разочаровал его в 2025 году.
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+