«Протянул руку»: лыжник Бакуров о конфликте с Большуновым

Российский лыжник Александр Бакуров рассказал о взаимоотношениях с олимпийским чемпионом Александром Большуновым, с которым у него произошел конфликт после одной из гонок Кубка России. Его слова приводит газета «Известия».

«Я протянул ему руку в Тюмени. В принципе он мне тоже протянул. В Ижевске я поблагодарил его после финала за работу, за борьбу. Он ответил взаимностью. Вот и все», — поделился Бакуров.

Самым громким инцидентом с участием Большунова за последнее время стал эпизод, когда лыжник после завершения мужского спринта на этапе Кубка России 29 ноября толкнул своего соперника Бакурова, стоящего к нему спиной. Такую реакцию у Большунова вызвало их столкновение по ходу гонки. По итогам эпизода Бакуров получил повреждение.

Большунов принес Бакурову свои извинения, однако также обвинил соперника в симуляции травмы. Наказание Большунова за эпизод состояло в том, что он не мог выходить на старт до того, как не восстановится сам Бакуров. В итоге оба лыжника впервые появились на гонке после инцидента 7 декабря.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Большунов разочаровал его в 2025 году.