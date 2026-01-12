Тарасова назвала русским чемпионат США по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировал результаты чемпионата США по фигурному катанию, где первые три места заняли спортсмены с родословной принадлежностью к России. Ее слова передает Sport24.

«Я рада, что чемпионат Америки получился русским. В парах выиграли наши ребята, в одиночном катании три русских парня заняли весь пьедестал. Это говорит о том, что наши профессионалы-тренеры нужны везде. Мы никогда и не сомневались, что русская школа фигурного катания — самая сильная в мире. Этих же спортсменов в основном родители тренировали», — сказала Тарасова.

Американский фигурист Илья Малинин в четвертый раз подряд став чемпионом США в Сент-Луисе. Его суммарный результат в 324.88 балла обеспечил ему 14-ю золотую медаль подряд во всех соревнованиях. Серебро завоевал Эндрю Торгашев (267.62 балла), бронзу — Максим Наумов (249.16 балла).

Ранее Тарасова восхитилась американским фигуристом Ильей Малининым.