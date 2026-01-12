Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Тарасова назвала русским чемпионат США по фигурному катанию

Тарасова: я рада, что чемпионат США получился русским
Liam Richards/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировал результаты чемпионата США по фигурному катанию, где первые три места заняли спортсмены с родословной принадлежностью к России. Ее слова передает Sport24.

«Я рада, что чемпионат Америки получился русским. В парах выиграли наши ребята, в одиночном катании три русских парня заняли весь пьедестал. Это говорит о том, что наши профессионалы-тренеры нужны везде. Мы никогда и не сомневались, что русская школа фигурного катания — самая сильная в мире. Этих же спортсменов в основном родители тренировали», — сказала Тарасова.

Американский фигурист Илья Малинин в четвертый раз подряд став чемпионом США в Сент-Луисе. Его суммарный результат в 324.88 балла обеспечил ему 14-ю золотую медаль подряд во всех соревнованиях. Серебро завоевал Эндрю Торгашев (267.62 балла), бронзу — Максим Наумов (249.16 балла).

Ранее Тарасова восхитилась американским фигуристом Ильей Малининым.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27604693_rnd_7",
    "video_id": "record::37bd7c34-ec82-4646-b8b0-7cc5fd0e5588"
}
 
Теперь вы знаете
Главное — не удариться в паранойю. 7 фильмов, которые заставят сомневаться в реальности
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+