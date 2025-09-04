На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Французским боксершам запретили участвовать в ЧМ из-за задержки теста с определением пола

Боксерши из Франции не получили допуск на ЧМ из-за проблем с гендерным тестом
moniteur.ru

Французским боксершам было запрещено участвовать в первом чемпионате мира по боксу в Ливерпуле после того, как они не уложились в сроки проведения генетического теста на определение пола. Об этом пишет издание The Guardian.

Французская федерация бокса указывает на то, что подобные тесты не прописаны во французском законодательстве. При этом в World Boxing, под чьей эгидой проводится мировое первенство, отметили, что не собираются комментировать отдельные случаи, и сообщили, что проинформировали все федерации о необходимости проведения гендерного теста.

Французское законодательство запрещает федерации проводить тесты внутри страны или за рубежом без назначения врача. Французская федерация была вынуждена обратиться в лабораторию в Лидсе по рекомендации World Boxing. Несмотря на заверения в том, что результаты будут готовы в течение 24 часов, они были задержаны.

«В результате наши спортсмены, а также другие боксёры из иностранных делегаций оказались в ловушке. Это вопиющая несправедливость. Наши спортсмены наказаны за бюрократическую ошибку и политику, о которой было объявлено слишком поздно», — указала французская сторона.

В World Boxing при этом отметили, что все указания были переданы не позднее 21 августа, а получение необходимых результатов займет не более 48 часов.

Ранее провалившая гендерный тест боксерша Иман Хелиф обратилась в CAS.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
