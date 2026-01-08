FIS присвоила нейтральный статус еще трем российским спортсменам

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила трем российским сноубордистам нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях, сообщается на сайте организации.

Разрешение получили лыжник-двоеборец Самир Мастиев, прыгунья с трамплина Александра Кустова и сноубордистка в дисциплине хафпайп Софья Афанасьева.

Помимо спортсменов, нейтральный статус также выдали восьми представителям вспомогательного персонала. Таким образом, общее число россиян, допущенных FIS к соревнованиям, достигло 35 человек.

Нейтральные статусы от FIS получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Этап Кубка мира, на котором они смогли выступить, прошел в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря. Лучшим результатом Коростелева стало 25-е место в гонке свободным стилем, Непряева в этой же дисциплине стала 20-й. Оба лыжника не прошли квалификацию в спринте.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее трое российских сноубордистов получили нейтральный статус от FIS.