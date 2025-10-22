Экс-супруга чемпиона мира Бивола может сесть в тюрьму

На бывшую жену боксера Бивола могут завести сразу два уголовных дела

Екатерина Бивол, экс-супруга бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянина Дмитрия Бивола, может столкнуться с уголовными преследованиями в Казахстане и Киргизии из-за оскорбительных высказываний в адрес представителей этих народов. Об этом сообщает «Mash на спорте».

После ее слов в социальных сетях, где она назвала казахов и киргизов оскорбительными терминами, МВД обеих стран начало проверку.

Из-за этих высказываний аккаунт Екатерины Бивол был мгновенно заблокирован. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовных дел по статьям о разжигании национальной и религиозной розни. В Казахстане за подобные высказывания ей может грозить до 7 лет лишения свободы.

Екатерина Бивол заявила, что уже проконсультировалась со своим адвокатом.

14 января 2025 года женщину также привлекли к ответственности из-за оскорбления своего бывшего мужа Дмитрия Бивола, его матери и болельщиков. Прокуратура возбудила административное дело, после чего суд назначил женщине наказание в виде предупреждения по административной статье за оскорбления.

Ранее бывшая жена боксера Бивола рассказала о его изменах во время брака.