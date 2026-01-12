Агент игрока «Локомотива» допустил переход футболиста в Европу зимой

Агент Батракова допустил, что футболист может перейти в европейский клуб зимой

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев допустил возможный переход футболиста в европейский клуб этой зимой. Его слова передает «Матч ТВ».

«Если будет интересное предложение, которое устроит клуб и игрока, то почему бы его не рассмотреть и в это трансферное окно? Но здесь должны совпасть интересы всех сторон», — заявил Кузьмичев.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Батраков сыграл в 17 матчах, в которых записал на свой счет 11 голов и шесть результативных передач.

РПЛ находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее Батраков отреагировал на новость об интересе к нему со стороны «Барселоны».