«Интересный эксперимент»: Авербух о Трусовой, Косторной и Щербаковой в «Ледниковом периоде»

Российский фигурист, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, как смог организовать подготовку к шоу «Ледниковый период» с участием российских фигуристок Александры Трусовой, Алены Косторной и Анны Щербаковой, передает Sport24.

«Считаю, что это был определенный успех. Думаю, это абсолютное событие: как говорится, ТЩК в полном составе. Все хотят. Это такой интересный эксперимент. На данный момент основная концепция в том, что в проекте исключительно девочки — профессиональные фигуристки. Очень много у нас ребят из спорта с ними в паре. Наверное, это основной акцент. И то, что в новом амплуа увидим девчонок», — сказал Авербух.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Щербакова — чемпионка мира (2021), олимпийская чемпионка (2022) и серебряная медалистка (2020) чемпионата Европы. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 годах, а в 2022 году она стала на национальном первенстве второй.

Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона 2019/2020, серебряная (2020) и двукратная бронзовая (2018, 2019) медалистка чемпионатов России. После завершения карьеры одиночницы она перешла в спортивные пары, где выступает вместе с мужем — Георгием Куницей.

Ранее Ирина Роднина рассказала, хочет ли она принять участие в «Ледниковом периоде».