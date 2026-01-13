Российская теннисистка Шнайдер пробилась во второй круг турнира WTA в Аделаиде

Теннисистка Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA в Аделаиде

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA в австралийском Аделаиде, одержав победу над канадкой Лейлой Фернандес.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:3.

По итогам встречи на счету Шнайдер оказались два эйса и семь двойных ошибок. Также теннисистка смогла реализовать два из восьми возможных брейк-пойнтов.

В следующем круге соревнований соперницей россиянки станет победительница матча между чешкой Катержиной Синяковой и украинкой Даяной Ястремской.

Шнайдер в паре с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Эти медали не учитывались в итоговом зачете. Теннисистки стали единственными спортсменами из России, кому удалось добиться успеха на Олимпиаде. Теннисистка — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); теперь она победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

