Экс-тренер сборной России объяснил, что изменится на ЧМ-2026 после расширения

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) столкнется с трудностями из-за расширения числа участников чемпионата мира 2026 года.

«Расширение сделало попадание на него легким для команд из Азии и Африки, этот формат подразумевает большие финансовые достижения. Со спортивной точки зрения — будет много проходных матчей, не будет противостояния настоящего, вот того, что прежде. В плане соревновательном немножко будет размыто начало турнира, групповой этап фавориты пройдут легко, а вот в плей-офф уже будет накапливаться усталость, из-за этого игры будут менее зрелищными», — заявил Игнатьев.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее Доминик Гашек призвал лишить США чемпионата мира по футболу из-за действий в Венесуэле.