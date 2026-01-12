Размер шрифта
Ирина Роднина рассказала, хочет ли она принять участие в «Ледниковом периоде»

Ирина Роднина не хочет участвовать в «Ледниковом периоде»
Алексей Майшев/РИА Новости

Советская фигуристка, депутат Госдумы России Ирина Роднина заявила, что не хочет участвовать в «Ледниковом периоде», передает Sport24.

«Меня приглашали в «Ледниковый период», но подобные шоу меня никогда не интересовали. Ко мне обращались в то время, когда проект только запускался, приглашали стать членом жюри. Звали даже не один раз, а несколько», — сказала Роднина.

Роднина 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Ранее Роднина высказалась о наличии дураков в Госдуме.
 
