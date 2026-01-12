Адвокат вратаря Сафонова подал иск на бывшую жену футболиста, обвиняя ее в мошенничестве

Адвокат голкипера сборной России и французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова подал иск в суд на его бывшую жену Анастасию, обвинив ее в мошенничестве, сообщает Sport Baza.

Утверждается, что Анастасия незаконно получила компенсацию судебных издержек в размере около 10 млн рублей. Девушка требовала а оплаты услуг своего адвоката, хотя сама ему не платила.

26 августа 2024 года Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге больше 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь.

10 декабря 2024 года кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.

Ранее Казачек в суде подняла вопрос о профпригодности футболиста.