Валиева восстанавливает исполнение четверного тулупа

Фигуристка Камила Валиева восстанавливает исполнение четверного тулупа
Телеграм-канал «Kamila Valieva»

Российская фигуристка Камила Валиева восстанавливает исполнение четверного тулупа, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Также Валиева планирует восстановить тройной аксель. Кроме того, сразу несколько специалистов помогают Камиле в постановке новых программ.

Сейчас Валиева тренируется под руководством Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской. До дисквалификации она тренировалась в штабе Этери Тутберидзе.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее стало известно, на каком ближайшем соревновании может выступить Валиева.
 
