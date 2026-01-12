Овечкин повторил рекорд текущего сезона НХЛ

Форвард «Вшингтона» Александр Овечкин повторил самую продолжительную голевую серию текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Нэшвилла» хоккеист отметился заброшенной шайбой, отличившись в четвертом матче подряд. Это повторение лучшей подобной серии в сезоне-2025/2026. Овечкин забрасывал в четырех играх подряд в период с 16 по 21 ноября 2025 года.

«Нэшвилл» обыграл «Вашингтон» со счетом 3:2. В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает восьмое место, набрав 52 очка.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

