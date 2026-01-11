Советский олимпийский чемпион по тяжелой атлетике умер на 78-м году жизни

Олимпийский чемпион 1972 года по тяжелой атлетике Мухарбий Киржинов умер на 78-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил директор спортивной школы им. Киржинова Рамазан Сиюхов.

«К сожалению, Мухарбий Нурбиевич Киржинов скончался сегодня утром, это произошло в больнице, где он лежал. Похороны состоятся сегодня же в Майкопе. Много сделал для спорта и нашей школе лично много помогал», — заявил он.

Киржинов — олимпийский чемпион (1972). Он завоевал медаль в весовой категории до 67,5 кг. Кроме того он — двукратный чемпион мира, медали он выиграл 1972 и 1973 годах. Также на мировом первенстве он завоевал одну бронзовую награду. Атлет дважды становился чемпионом Европы и единожды — бронзовым призером турнира. Он — заслуженный мастер спорта СССР (1972). В 1972—1975 Киржинов установил четыре мировых рекорда (в том числе: троеборье — 460,0 кг (1972); двоеборье — 312,5 кг (1973)) и восемь рекордов СССР. Был удостоен орденом «Знак Почета».

Ранее советская баскетболистка Семенова умерла в 73 года.