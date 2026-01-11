Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Советский олимпийский чемпион по тяжелой атлетике умер на 78-м году жизни

В 77 лет не стало олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Мухарбия Киржинова
Telegram-канал «Мурат Кумпилов»

Олимпийский чемпион 1972 года по тяжелой атлетике Мухарбий Киржинов умер на 78-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил директор спортивной школы им. Киржинова Рамазан Сиюхов.

«К сожалению, Мухарбий Нурбиевич Киржинов скончался сегодня утром, это произошло в больнице, где он лежал. Похороны состоятся сегодня же в Майкопе. Много сделал для спорта и нашей школе лично много помогал», — заявил он.

Киржинов — олимпийский чемпион (1972). Он завоевал медаль в весовой категории до 67,5 кг. Кроме того он — двукратный чемпион мира, медали он выиграл 1972 и 1973 годах. Также на мировом первенстве он завоевал одну бронзовую награду. Атлет дважды становился чемпионом Европы и единожды — бронзовым призером турнира. Он — заслуженный мастер спорта СССР (1972). В 1972—1975 Киржинов установил четыре мировых рекорда (в том числе: троеборье — 460,0 кг (1972); двоеборье — 312,5 кг (1973)) и восемь рекордов СССР. Был удостоен орденом «Знак Почета».

Ранее советская баскетболистка Семенова умерла в 73 года.
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+