Первая ракетка мира Соболенко победила украинку в финале турнира в Брисбене

Теннисистка Соболенко выиграла турнир в Брисбене, одолев украинку Костюк
Mike Segar/Reuters

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира серии WTA-500 в Брисбене.

В финале представительница Белоруссии одержала победу над украинкой Мартой Костюк. Встреча, которая продолжалась 1 час 8 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:3.

Соболенко сделала один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Костюк подала навылет три раза, допустила три двойные ошибки и сумела реализовать один брейк-пойнт из трех заработанных.

После турнира WTA-500 в Брисбене Соболенко отправится в Мельбурн на Australian Open, который она выигрывала в 2023 и 2024 годах. Старт первого Шлема сезона запланирован на 18 января.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах , Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), теперь победительница 28 турниров WTA (из них 22 в одиночном разряде). Белорусская теннисистка дважды добиралась до финала Итогового чемпионата — в 2022 и 2025 году, но оба раза проиграла.

Ранее Андрей Рублев не сумел пробиться в финал турнира в Гонконге.
 
