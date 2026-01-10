Рублев не сумел пробиться в финал турнира в Гонконге

Теннисист Рублев не смог выйти в финал турнира в Гонконге, проиграв Музетти

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел выйти в финал турнира серии ATP-250 в Гонконге.

Соперником представителя России был итальянец Лоренцо Музетти. Встреча, которая продолжалась 2 часа 43 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:3), 5:7, 4:6.

Рублнв семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Музетти пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из десяти заработанных.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

