«Не могу подобрать слов»: баскетболист Касаткин о своем возвращении в Россию

Баскетболист Касаткин о возвращении в Россию: не могу подобрать слов, я счастлив
РИА Новости

Российский баскетболист Даниил Касаткин в интервью телеканалу «Россия» поделился своими чувствами после возвращения в Россию из Франции и рассказал, что сейчас находится вместе со своей семьей.

«Даже не могу подобрать слов, насколько я счастлив. В первую очередь хотелось бы сказать спасибо моей стране и всем людям, принимавшим участие в моем освобождении. Спасибо моей невесте и моим родителям, которые проявили невероятный героизм и придавали мне очень много сил в сложный период», — подчеркнул он.

8 января Фредерик Бело, адвокат Даниила Касаткина, сообщил об освобождении баскетболиста из-под стражи во Франции. В своей речи Касаткин поблагодарил его за работу.

Касаткин был задержан в июне 2025 в аэропорту «Шарль де Голль» по запросу США. Его обвиняли в причастности к хакерским группировкам и в участии в кибератаках на американские учреждения, в том числе федеральные. Даниил отрицал вину. Его поместили в тюрьму в пригороде Парижа, Штаты требовали его экстрадиции. В США баскетболисту грозило до 25 лет лишения свободы. Суд одобрил этот запрос, но премьер-министр не подписал документ, что позволило спортсмену выйти из заключения и вернуться на родину.

Ранее во Франции рассказали, как Касаткина отпустили из тюрьмы.
 
