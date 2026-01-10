Трусова, Косторная и Щербакова станут участницами «Ледникового периода»

Российские фигуристки Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова выступят в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Фигуристки будут сниматься в шоу в качестве участниц. На данный момент участие Косторной и Щербаковой полностью подтверждено, в то время как по Трусовой, по информации другого источника, «все решено на 90%».

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Щербакова — чемпионка мира (2021), олимпийская чемпионка (2022) и серебряная медалистка (2020) чемпионата Европы. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 годах, а в 2022 году она стала на национальном первенстве второй.

Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона 2019/2020, серебряная (2020) и двукратная бронзовая (2018, 2019) медалистка чемпионатов России. После завершения карьеры одиночницы она перешла в спортивные пары, где выступает вместе с мужем — Георгием Куницей.

