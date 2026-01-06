Размер шрифта
Названо условие удачного возвращения Трусовой

Фигуристка Радионова о Трусовой: она вполне может вернуться в спорт
Алексей Даничев/РИА Новости

Российская фигуристка Елена Радионова заявила, что Александра Трусова может вернуться в большой спорт, передает «Матч ТВ».

«Мне кажется, у Саши такой характер, что ей вполне под силу вернуться в спорт. Тем более, она уже через короткое время прыгает каскады «три+три». Если она захочет, она может и четверной восстановить», — сказала Радионова.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Трусова рассказала о прыжках после родов.
 
