Усик обратился к болельщикам и WBO после отказа от чемпионского титула

Боксер Усик поблагодарил WBO после отказа от звания абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер Александр Усик в своем аккаунте обратился к подписчикам после отказа от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

«Всем доброе утро. Спасибо Всемирной боксерской организации за то, что были со мной», — озвучил Усик.

Накануне WBO получила официальное уведомление от команды бойца относительно будущего пояса в тяжелом весе. После тщательного рассмотрения украинский боксер решил отказаться от этого титула.

Новым чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO станет Фабио Уордли из Великобритании.

В июле WBO обязала Усика провести бой с обязательным претендентом Джозефом Паркером из Новой Зеландии и дала 30 дней на переговоры. Команда боксера запросила 90-дневную отсрочку, сославшись на травму спины у спортсмена. При этом в августе в соцсетях появилось видео, на котором Усик танцует. В том же месяце он принял участие в благотворительном матче. Все это, по мнению команды украинцы, не свидетельствовало о готовности боксера выйти на ринг и не противоречат рекомендациям врачей. В сентябре WBO продлила Усику сроки проведения переговоров о защите титула чемпиона.

Ранее глава Дагестана поблагодарил Ислама Махачева за упоминание родины после победы над Маддаленой.